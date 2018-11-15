Дорошина и Дзаламидзе вышли в полуфинал турнира в Тайбэе в парном разряде

Российские теннисистки Ольга Дорошина и Натела Дзаламидзе, посеянные на челленджере в Тайбэе в парном разряде под четвёртым номером, вышли в полуфинал. В четвертьфинале соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. они в двух партиях обыграли представительницу Польши Магдалену Фрех и голландку Бибиан Схофс со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.



Россиянки 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в Тайбэе Дорошина и Дзаламидзе поспорят с победительницами матча Момоко Кобори (Япония) / Аяно Симидзу (Япония) — Хань Синьюнь (Китай) / Луксика Кумкхум (Таиланд, 2).



Турнир в Тайбэе завершится 18 ноября.

Дьяченко вышла во второй круг челленджера в Тайбэе