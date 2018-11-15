Сок: да, 2018-й год был не лучшим, но Надаля и Федерера тоже списывали со счетов

Американский теннисист Джек Сок прокомментировал неудачно сложившийся для него сезон в одиночном разряде.



«Да, 2018-й год был далеко не лучшим для меня с точки зрения выступлений в одиночном разряде. Но так происходит не только в спорте, но и в жизни. Когда Надаль и Федерер получали свои травмы, люди тоже списывали их со счетов, но прошло время и они снова на вершине. Я очень мотивирован на следующий сезон», – цитирует Сока Tennis World USA.



В текущем сезоне 26-летний теннисист провёл 34 матча в одиночном разряде, из которых выиграл лишь 10. В паре со своим соотечественником Майком Брайаном он стал чемпионом Уимблдона и Открытого чемпионата США. В данный момент Сок располагается на 106-й строчке одиночного рейтинга ATP и на шестой – парного.

Сок: надеюсь войти в следующий сезон с лучшими результатами