Федерер: иногда теннисисты чувствуют себя одиноко – командные турниры помогут им

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал появление нового турнира в расписании ATP-тура. Начиная с 2020 года в Австралии ежегодно будет проходить Командный кубок мира, официально именуемый как ATP Cup.



«Иногда теннисисты чувствуют себя одиноко на турнирах. В таких случаях командные турниры доставляют большое удовольствие», – цитирует Федерера ATP в своём официальном «твиттере».



Ранее президент ATP Крис Кермод рассказал, в каком формате будет проходить ATP Cup. Серб Новак Джокович заявил, что в ближайшие два года организаторам придётся отказаться от одного из командных соревнований.

Напомним, в данный момент в расписании ATP помимо Кубка Дэвиса существует выставочный турнир «Кубок Лэйвера», где теннисисты соревнуются друг с другом, разделившись на команды Европы и Мира.