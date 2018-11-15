Кабаль и Фара вышли в полуфинал Итогового турнира ATP в парном разряде

На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне в парном разряде колумбийцы

Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара взяли верх над дуэтом Равен Класен (ЮАР)/Майкл Винус (Новая Зеландия) со счётом 6:3, 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Кабаль и Фара 3 раза подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 4. Их соперники выполнили 1 эйс, 2 раза ошиблись на своей подаче и сделали 1 брейк-пойнт.



Кабаль и Фара одержали вторую победу на групповом этапе и вышли в полуфинал соревнований со второго места в своём квартете.



В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали Хенри Континен и Джон Пирс. В финале они обыграли Лукаша Кубота и Марсело Мело со счётом 6:4, 6:2.

Маррей и Суарес обыграли Континена и Пирса и вышли в 1/2 Итогового турнира ATP