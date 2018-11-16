Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Чилич на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания), в котором сыграют серб Новак Джокович и представитель Хорватии Марин Чилич. Начало поединка запланировано на 22:00 мск. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 16-2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Чилич в Лондоне.



На нынешнем Итоговом чемпионате Джокович выиграл два матча подряд. На счету Марина одна победа и одно поражение.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.