Руседски: А. Звереву нечего терять, все ожидания связаны с Федерером

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски считает, что Роджер Федерер выйдет в финал Итогового чемпионата АТР в Лондоне, обыграв Александра Зверева.
«Думаю, это очень интересный матч, фаворит в котором — Федерер. Но Звереву нечего терять, все ожидания связаны с Федерером. Думаю, Федерер выиграет в трёх непростых сетах. Из-за харизмы болельщики на его стороне.
В матче с Нисикори Федерер был равнодушным и уставшим. В конце сезона это нормально. Он не был мотивирован, но одержанные в дальнейшем победы сказались: он нашёл свою игру, и это может вдохновить его на победу. Думаю, полуфинал получится блестящим. Для Зверева попадание в первый полуфинал в Лондоне в 21 год — уже невероятный подвиг», — приводит слова Руседски Sky Sport.
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