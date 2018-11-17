Руседски: А. Звереву нечего терять, все ожидания связаны с Федерером

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски считает, что Роджер Федерер выйдет в финал Итогового чемпионата АТР в Лондоне, обыграв Александра Зверева.

«Думаю, это очень интересный матч, фаворит в котором — Федерер. Но Звереву нечего терять, все ожидания связаны с Федерером. Думаю, Федерер выиграет в трёх непростых сетах. Из-за харизмы болельщики на его стороне.

В матче с Нисикори Федерер был равнодушным и уставшим. В конце сезона это нормально. Он не был мотивирован, но одержанные в дальнейшем победы сказались: он нашёл свою игру, и это может вдохновить его на победу. Думаю, полуфинал получится блестящим. Для Зверева попадание в первый полуфинал в Лондоне в 21 год — уже невероятный подвиг», — приводит слова Руседски Sky Sport.