Испанский теннисист Надаль отправился в отпуск в Майами

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который из-за травм не сумел завершить 2018 год на первой строчке рейтинга АТР, отказавшись от участия в «Мастерсе 1000» в Париже и в Итоговом турнире АТР в Лондоне, отправился в краткосрочный отдых в Майами на самолёте Boeing 787 Dreamliner.

«Я уезжаю на несколько дней в отпуск… по дороге в Майами. Теперь пришло время расслабиться в Dreamliner Air Europa», — написал Надаль в «Твиттере».

Фото доступно на странице Рафаэля Надаля в «Твиттере».

Ранее Надаль подтвердил своё участие в выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 27 по 29 декабря 2018 года. Испанец и австралийский теннисист Ник Кирьос выступят на выставочном турнире Fast4, который пройдёт в Сиднее в начале января.

Надаль и Кирьос сыграют на выставочном турнире Fast4 в Сиднее