Жук не смогла выйти в финал турнира серии «челленджер» в Хьюстоне, уступив Дэвис

Российская теннисистка Софья Жук не смогла выйти в финал турнира серии «челленджер» в Хьюстоне. В полуфинальном матче седьмая сеяная Жук в трёх партиях уступила американке Лорен Дэвис со счётом 6:3, 3:6, 0:6. Матч продолжался 1 час 42 минуты. 133-я ракетка мира Жук ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и из 5 возможных брейк-пойнтов реализовала 3. На счету Дэвис, занимающей 252-е место в рейтинге WTA, два эйса, три ошибки на подаче и 6 реализованных брейков из 13 возможных.

За титул турнира в Хьюстоне Дэвис сыграет с китаянкой Пэн Шуай.

Кроме Жук, в турнире принимала участие россиянка Варвара Флинк, в первом круге потерпевшая поражение от японки Куруми Нара со счётом 2:6, 3:6.