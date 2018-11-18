Дорошина и Дзаламидзе снялись с финала в Тайбэе в парном разряде

Российские теннисистки Ольга Дорошина и Натела Дзаламидзе, посеянные на челленджере в Тайбэе (Тайвань) в парном разряде под четвёртым номером, проиграли в финале представительницам Индии Анките Раине и Карман Танди. Россиянки отказались от дальнейшей борьбы на чемпионском тай-брейке при счёте 3:6, 7:5, [12:12].

Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут. Дорошина и Дзаламидзе выполнили 2 эйса, трижды ошиблись на своей подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. Раине и Танди 2 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и сделали 3 брейка.

В финале турнира в одиночном разряде немке Сабине Лисицки досталась в соперницы Луксика Кумкхум из Таиланда.

Призовой фонд соревнований в Тайбэе составил $ 125 тыс.