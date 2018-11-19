Давыденко посетил Итоговый чемпионат ATP в Лондоне

Многие знаменитые игроки 2000-х годов побывали на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне в качестве членов «Клуба Финала», который был учреждён в 2015 году. В этот раз по приглашению организаторов прибыли более 30 игроков, участвовавших в турнире в одиночном и парном разрядах. В частности, Итоговый чемпионат ATP 2018 года посетили бразилец Густаво Куэртен (победитель Итогового турнира 2000 года), австралиец Ллейтон Хьюитт (2001, 2002), аргентинец Давид Налбандян (2005) и россиянин Николай Давыденко (2009).



«Я очень рад возможности оказаться здесь и пообщаться с бывшими теннисистами, с которыми мне приходилось играть. Для меня было большой честью пять лет подряд играть на Итоговом чемпионате и выиграть его в 2009 году», — приводит слова Давыденко официальный сайт тура.

Фото доступно в «твиттере» ATP.

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