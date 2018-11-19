А. Зверев: я не собирался так сразу напиваться, но ладно

Немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3, на церемонии награждения пошутил по поводу подаренной бутылки шампанского.
21-летнего уроженца Гамбурга прервали по ходу речи, вручив шампанское, на что Александр отреагировал с юмором: «Я ещё не закончил, но спасибо за шампанское. Я не собирался так сразу напиваться, но ладно».
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
В 2018 году уроженец Гамбурга также выиграл турниры в Мюнхене (Германия), Мадриде (Испания) и Вашингтоне (США). На групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне Александр обыграл хорвата Марина Чилича и американца Джона Иснера. В полуфинале Зверев оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера.
А. Зверев: Новак, спасибо, что позволил мне победить
Сначала Федерер, затем Джокович. Даже свист публики не остановил Зверева
Александр Зверев завоевал крупнейший титул в карьере, победив на Итоговом турнире и Роджера Федерера, и Новака Джоковича.