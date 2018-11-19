Цибулкова снялась в фильме про Ли На

Словачка Доминика Цибулкова сообщила, что приняла участие в съёмках биографического фильма про китайскую теннисистку Ли На.

29-летняя уроженка Братиславы опубликовала на странице в "Инстаграме" фотографии со съёмок. Напомним, Цибулкова встречалась с Ли На в финале Открытого чемпионата Австралии в 2014 году и потерпела поражение.

«Я очень рада и горжусь тем, что меня пригласили сняться в фильме о Ли На. Два дня в Ухане — это волшебство. Сразу появляется столько воспоминаний. Я скучаю по тебе, подруга (хотя и всегда тебе проигрывала)», — написала Цибулкова.

Напомним, Ли На завершила карьеру в сентябре 2014 года. Она является победительницей двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — Открытого чемпионата Франции 2011 года и Australian Open-2014.