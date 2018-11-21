А. Зверев и Азаренко выступят на турнире World Tennis Challenge

Немец Александр Зверев, хорват Борна Чорич, американка Коко Вандевей и представительница Беларуси Виктория Азаренко подтвердили своё участие в турнире World Tennis Challenge, который пройдёт в Аделаиде 7-8 января 2019 года, сообщает официальный сайт соревнований.

Зверев и Азаренко сыграют в команде Анри Леконта, а Чорич и Вандевей — в команде Пэта Кэша.

«Я впервые побываю в Аделаиде и с нетерпением жду возможности осмотреть город и встретиться с теннисными болельщиками. Здорово стать участником этих соревнований. Борна Чорич в последнее время находится в отличной форме. Я буду ждать нашей встречи в Аделаиде», — сказал Зверев.

«Мой тренер Пэт Кэш рассказал о потрясающих зрителях на этих соревнованиях, так что я очень жду начала турнира», — призналась Вандевей.