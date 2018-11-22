Чилич: хотелось бы готовиться к финалу КД 2-3 недели, но и так достаточно

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о настрое на финал Кубка Дэвиса, в котором хорваты сразятся с французами. Игры пройдут в Лилле 23-25 ноября.

«Два года назад в финале с Аргентиной мы вели в последний день соревнований и были близки к титулу. Теперь у нас есть новая возможность. Это большое испытание, однако оно мотивирует нас.

Сложно назвать нашу команду фаворитом. Франция играет дома перед своими болельщиками. У них сильная пара, так что результат может быть любым.

Не думаю, что грунтовое покрытие будет проблемой. У нас было четыре-пять дней на подготовку. Конечно, не всё идеально. Хотелось бы готовиться две-три недели, но и так достаточно», — цитирует Чилича AFP.



В состав сборной Хорватии на финал Кубка Дэвиса также вошли Борна Чорич, Франко Шкугор, Мате Павич и Иван Додиг.

В заявку сборной Франции включены: Люка Пуи, Жереми Шарди, Жо-Вильфрид Цонг, Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.

Чилич: трудно назвать фаворита финала Кубка Дэвиса