Шарапова: когда завершаешь карьеру, всегда появится тот, кто займёт твоё место

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова выразила уверенность в том, что теннисная жизнь не останавливается с завершением карьеры топ-игроков.

«Я уже так много лет выступаю в туре. Я начала карьеру, будучи подростком. Кажется, я видела уже много разных поколений игроков. Правда в том, что не только твоё поколение играет в теннис. Ты всегда будешь видеть новичков и больших талантов, прекрасных юниоров, которые совершают переход во взрослый теннис. Это часть теннисной жизни.

Когда завершаешь карьеру, всегда появится тот, кто займёт твоё место в рейтинге и турнирной сетке. Это реальность. Когда я стала играть в туре, выступали Жюстин, Ким и сёстры Уильямс. Я чувствовала себя самой юной из всех", — цитирует Шарапову Tennis World USA.

В 2018 году уроженка Нягани не выиграла ни одного турнира WTA. В рейтинге WTA от 19 ноября 31-летняя россиянка располагается на 29-й позиции.