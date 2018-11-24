Цонга может больше не сыграть в финале Кубка Дэвиса с Хорватией

Маловероятно, что французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга выйдет на корт в одиночных матчах финала Кубка Дэвиса 25 ноября. Цонга повредил пах в первый день соревнований, когда уступил хорвату Марину Чиличу со счётом 3:6, 5:7, 4:6. Врач советовал ему сняться уже в ходе матча с Чиличем.

«Это было невозможно для меня на глазах 25 тысяч зрителей на стадионе и огромного числа телезрителей. Я хотел бороться до конца.

Меня преследуют травмы на протяжении всей моей карьеры. Хотелось бы знать причины и избегать их в дальнейшем. У меня нет уверенности, но я сделаю всё возможное, чтобы выйти на корт в воскресенье», — приводит слова Цонги АР.

Из-за травмы колена Цонга пропустил семь месяцев сезона-2018, однако был вызван в сборную Франции на финал Кубка Дэвиса против Хорватии, несмотря на то что он сыграл всего четыре турнира и выиграл только один матч с сентября.