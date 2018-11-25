Макинрой: по какой-то причине Кирьос не готов усердно работать ради успеха

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой выразил опасения за дальнейшую карьеру австралийца Ника Кирьоса. По мнению Макинроя, Кирьос рискует своей карьерой.

«Он может загнать себя в тяжёлую ситуацию, поставить под угрозу свою карьеру. Я бы очень не хотел этого. Но для меня очевидно, что такой риск есть.

Мне очень нравится Ник. Он отличный парень, я считаю его самым талантливым игроком за последние 10 лет. Разница между мной и Кирьосом заключается в том, что я постоянно трудился, чтобы добиться успеха. Он этого не делает по каким-то своим причинам.

Я не Зигмунд Фрейд. Я бы хотел им быть, чтобы помочь Кирьосу. Надеюсь, что он справится, правильно, что он обратился к психологу», — цитирует Макинроя SBS.

Ранее австралиец признал, что начал посещать психолога, чтобы справиться со своими проблемами.