Макинрой: Кирьосу легче играть и настраиваться на сильных соперников

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой поделился мнением о причинах неудач австралийского теннисиста Ника Кирьоса, который считается одним из самых талантливых молодых игроков в мире. Несмотря на огромный потенциал, Кирьосу не удаётся полностью самореализоваться.

По мнению Макинроя, главной проблемой Кирьоса является неумение играть с более слабыми соперниками.

«Сможет ли Кирьос реализовать свой потенциал? Этого никто не знает. Но Ник – отличный парень, мы с ним знакомы. Он был одним из тех, кто здорово поддерживает команду и заряжает её энергией (Кирьос входил в сборную Мира на Кубке Лэйвера, капитаном которой был Макинрой. – Прим. «Чемпионата»).

Ник лучше справляется с давлением, когда оказывается в команде. Но на турнирах, в которых он выступает самостоятельно, ему тяжело из-за давления, груза ожиданий.

Конечно, это сложно. Люди забывают, что непросто выжать из себя максимум. Думаю, иногда Ник выступает неудачно, так как ему не хватает веры в себя. Во время Кубка Лэйвера ему было проще, ведь его соперниками были Роджер Федерер и Новак Джокович. На матчи против них он всегда хорошо настраивается», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.