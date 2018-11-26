Пуи: я не буду играть на Кубке Дэвиса после смены формата

Французский теннисист Люка Пуи, уступивший в решающем матче финала Кубка Дэвиса хорвату Марину Чиличу (6:7 (3:7), 3:6, 3:6), сообщил, что он не планирует принимать участие в турнире после смены формата в следующем году. Хорваты выиграли серию со счётом 3-1, французские теннисисты сложили полномочия действующих чемпионов.

«В прошлом году я после финала плакал от радости. Теперь я плакал, потому что был расстроен. Я не поменял своего мнения и решения, касательно нового формата. Я не планирую участвовать в турнире после того, как он сменит формат. Сегодня я провёл свой последний матч на турнире», — цитирует Пуи Daily Mail.

Финал Кубка Дэвиса проходил в Лилле (Франция). Сборная Хорватии во второй раз в своей истории выиграла этот турнир. Первая победа хорватов датируется 2005 годом, когда они со счётом 3-2 обыграли словаков. Французы в последний раз выиграли турнир в 2017 году.

Последний финал легендарного кубка. Больше такого не будет В Кубке Дэвиса повторится финал российского мундиаля. После этого турнир полностью поменяет свой облик.