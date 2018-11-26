Донской опустился на 98-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 26 ноября российский теннисист Евгений Донской опустился на 98-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 26 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6385.

5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710.

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4250.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095.

9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3155.

…

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835...

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977.

68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760...

98 (97). Евгений Донской (Россия) — 594.