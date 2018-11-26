Шарапова сыграет на турнире в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова, представительница Латвии Елена Остапенко и француженка Каролин Гарсия подтвердили своё участие в турнире в Шэньчжэне (Китай), который пройдёт с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года, сообщает официальный сайт тура.

«Полный состав участников будет объявлен в ближайшее время, но уже сейчас болельщики получили возможность узнать, насколько увлекательным будет турнир», — сказал директор соревнований Луис Карвальо.

Исполнительный директор Ассоциации тенниса Китая Лю Веньбин так оценил важность предстоящих соревнований: «Турнир в Шэньчжэне растёт с каждым годом. Он является важной точкой для мирового тура и для процесса развития китайского тенниса. Болельщики наслаждаются этим турниром с первого розыгрыша, который выиграла Ли На».

Действующей чемпионкой является румынка Симона Халеп.

Шарапова сыграла в теннис и шахматы с миллиардером Брэнсоном