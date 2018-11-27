Шарапова: все мои трофеи ТБШ стоят в обычном стеклянном шкафчике

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, где у неё в доме хранятся трофеи турниров «Большого шлема».



За свою карьеру 31-летняя уроженка Нягани выиграла 5 ТБШ: дважды «Ролан Гаррос» (2012, 2014) и по одному разу Australian Open (2008), Уимблдон (2004) и US Open (2006).



«Где стоят мои пять трофеев „Большого шлема“? В стеклянном шкафчике, возле стола в столовой. Это самая обычная комната и простой стол. Никогда не была любительницей сувениров. Но когда люди приходят ко мне домой, я, конечно, показываю свои награды и не прячу их», — цитирует Шарапову Tennis World USA.

В 2018 году Шарапова не выиграла ни одного турнира. В рейтинге WTA от 26 ноября 31-летняя россиянка располагается на 29-й позиции.