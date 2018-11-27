Лопес завершит карьеру в 2019 году и станет директором «Мастерса» в Мадриде

Экс 12-я ракетка мира из Испании Фелисьяно Лопес заявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании следующего сезона. О своём решении 37-летний теннисист рассказал в эфире испанского радио Onde Cero El Transistor. После окончания карьеры он станет директором турнира категории ATP 1000 Madrid Mutua Open.

«Я хочу завершить карьеру, чувствуя себя конкурентоспособным. Я планирую сыграть в следующем сезоне, и, если всё пройдёт хорошо, 2019 год будет моим последним в качестве профессионального игрока», – цитирует Лопеса Tennis Actu.

На протяжении карьеры испанец выиграл шесть одиночных соревнований категории ATP и четырежды добирался до четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» – трижды на Уимблдоне и один раз на US Open. В данный момент Лопес располагается на 64-й строчке в рейтинге ATP.



В завершившемся сезоне Фелисьяно провёл 47 матчей, в 23 из которых одержал победы.