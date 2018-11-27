Д. Макинрой: почему Трамп именно меня попросил сыграть с Сереной или Винус?

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой вспомнил о случае, когда нынешний президент США Дональд Трамп предлагал ему миллион долларов за матч с Сереной Уильямс или Винус Уильямс.

«Я никогда этого не хотел, если честно. Но меня всегда об этом спрашивают. Не знаю, почему выбрали именно меня. Неужели Трампу нельзя было попросить кого-то другого? Пойди и обратись к другим игрокам. Но это оказался я, будто других не существует.

Всё началось в Австралии 20 лет назад. Серене и Винус было 18-19 лет или около того, и они сказали, что могут играть с парнями и побеждать их.

Сейчас я могу сказать, что если буду правильно тренироваться, упорно поработаю, то всё ещё могу их обыграть. Я не скажу, что мне это не под силу. Но постепенно сомнений всё больше», — цитирует Макинроя Stuff.