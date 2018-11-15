С. Уильямс: я темнокожая женщина. Мой порог терпения не так велик

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, каким ей вспоминается конфликт с арбитром Карлосом Рамосом в финале US Open. Рамос снял гейм с Уильямс во втором сете матча с японкой Наоми Осакой. Уроженка Сагинау сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи.

«На US Open со мной произошло много всего. Я вспоминаю три-четыре вещи, особенно в заключительных раундах. Думаю, в такой момент человек становится более чувствительным, и вот наступает момент эмоционального взрыва. Когда ты проходишь через сложные испытания не один, не два и не три раза, то наступает взрыв.

Если честно, я уже всего не помню. Специально об этом не думала. Вообще не смотрю телевизор. Я словно живу в пузыре и не хочу слышать мнения других людей. Пусть они живут так, как хотят.

Люди не совсем понимают то, что было в финале. Если мне говорят, что из бокса с моей командой идут подсказки, я говорю им этого не делать. Во-первых, я их не вижу, а даже если и так, то прошу не нарушать правил. Мы здесь, чтобы победить или проиграть с достоинством. Я всю карьеру делала именно это.

Я темнокожая женщина. Мой порог терпения не так велик, поэтому я выхожу из себя. Это факт. В буквальном смысле. Во времена Алтеи Гибсон отношение к темнокожим было ужаснее. Но это было её поколение, и она тянула эту ношу ради людей вроде меня. Теперь я делаю это для следующего поколения. Им будет ещё легче», — цитирует Уильямс GQ.

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