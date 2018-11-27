Касаткина присоединилась к Шараповой на St. Petersburg Ladies Trophy 2019

Стал известен ряд теннисисток, которые сыграют на турнире St. Petersburg Ladies в период с 26 января по 3 февраля.

Как сообщает пресс-служба соревнований, зрители увидят игру 10-й ракетки мира россиянки Дарьи Касаткиной, победительницы 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасии Павлюченковой, полуфиналистки Итогового турнира WTA Кики Бертенс из Нидерландов, немки Юлии Гёргес и француженки Кристины Младенович.



Ранее генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев подтвердил, в турнире примет участие экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова.

Шарапова выступит на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в 2019 году

Павлюченкова начала подготовку к новому сезону

Действующей чемпионкой турнира категории Premier является чешка Петра Квитова. В финале последнего розыгрыша она обыграла Кристину Младенович – 6:1, 6:2.