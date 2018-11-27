Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса войдёт в тренерский штаб Цонги

Экс пятая ракетка мира из Франции Жо-Вильфрид Цонга договорился о сотрудничестве с двукратным чемпионом «Ролан Гаррос», а ныне капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса Серхи Бругерой, сообщает испанская Marca. Отмечается, что Серхи планирует совмещать работу в испанской федерации тенниса и команде Цонга.



В тренерском штабе Жо-Вильфрида Бругера присоединится к Тьерри Асьону – бывшему наставнику украинки Элины Свитолиной, с которым та рассталась в сентябре. Ранее Серхи работал с соотечественником Жо-Вильфрида Ришаром Гаске.

Значительную часть 2018 года 33-летний Цонга пропустил из-за травмы. В концовке сезона он успел провести 12 матчей, в пяти из которых добыл победу. В данный момент француз занимает 259-ю строчку в рейтинге ATP.