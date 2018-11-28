Маррей: вряд ли ещё сыграю в Вашингтоне после инцидента с организаторами

Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей ответил на ряд откровенных вопросов от подписчиков в своём «инстаграме».



– Любимый персонаж Саши Барона Коэна?



— Бруно



– Веришь ли ты в бога?



– В какого именно?



– Вернёшься ли ты на турнир в Вашингтоне?



– Вряд ли, учитывая то, как пропесочил меня директор турнира.



Недопонимание с организаторами соревнований в Вашингтоне возникли у Энди после того, как он снялся с соревнований после затяжного матча против румына Мариуша Копила, завершившегося в три часа ночи. Директор турнира призывала британца продолжить выступления.

В минувшем сезоне 31-летний британец провёл 12 матчей, выиграв в 7 из них. В данный момент Маррей располагается на 260-й строчке в рейтинге ATP.