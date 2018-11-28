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Маррей: вряд ли ещё сыграю в Вашингтоне после инцидента с организаторами

Маррей: вряд ли ещё сыграю в Вашингтоне после инцидента с организаторами
Теннис / ATP

Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей ответил на ряд откровенных вопросов от подписчиков в своём «инстаграме».

– Любимый персонаж Саши Барона Коэна?

— Бруно

– Веришь ли ты в бога?

– В какого именно?

– Вернёшься ли ты на турнир в Вашингтоне?

– Вряд ли, учитывая то, как пропесочил меня директор турнира.

Недопонимание с организаторами соревнований в Вашингтоне возникли у Энди после того, как он снялся с соревнований после затяжного матча против румына Мариуша Копила, завершившегося в три часа ночи. Директор турнира призывала британца продолжить выступления.

В минувшем сезоне 31-летний британец провёл 12 матчей, выиграв в 7 из них. В данный момент Маррей располагается на 260-й строчке в рейтинге ATP.

Маррей: завершать матчи в три часа ночи – ненормально
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