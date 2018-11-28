Маррей: вряд ли ещё сыграю в Вашингтоне после инцидента с организаторами

Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей ответил на ряд откровенных вопросов от подписчиков в своём «инстаграме».
– Любимый персонаж Саши Барона Коэна?
— Бруно
– Веришь ли ты в бога?
– В какого именно?
– Вернёшься ли ты на турнир в Вашингтоне?
– Вряд ли, учитывая то, как пропесочил меня директор турнира.
Недопонимание с организаторами соревнований в Вашингтоне возникли у Энди после того, как он снялся с соревнований после затяжного матча против румына Мариуша Копила, завершившегося в три часа ночи. Директор турнира призывала британца продолжить выступления.
В минувшем сезоне 31-летний британец провёл 12 матчей, выиграв в 7 из них. В данный момент Маррей располагается на 260-й строчке в рейтинге ATP.
Маррей: завершать матчи в три часа ночи – ненормально