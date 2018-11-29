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Надаль, Федерер и Зверев назвали самых привлекательных теннисистов

Надаль, Федерер и Зверев назвали самых привлекательных теннисистов
Теннис / ATP

Ведущие игроки ATP тура назвали теннисиста, который кажется им наиболее привлекательным.

Испанец Рафаэль Надаль, американец Джон Иснер и немец Александр Зверев отдали свои голоса за болгарина Григора Димитрова.

«Все знают, что это Григор», – сказал Зверев.

Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер самым симпатичным теннисистом считает француза Жереми Шарди, а экс третья ракетка мира Милош Раонич отметил внешний вид 37-летнего представителя Испании Фелисьяно Лопеса.

Сам Григор на аналогичный вопрос рассмеялся и заявил, что не знает ответа. «Пусть решают болельщики», – заявил он.

Видео можно просмотреть в «твиттере» TennisTV.

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