Надаль, Федерер и Зверев назвали самых привлекательных теннисистов

Ведущие игроки ATP тура назвали теннисиста, который кажется им наиболее привлекательным.

Испанец Рафаэль Надаль, американец Джон Иснер и немец Александр Зверев отдали свои голоса за болгарина Григора Димитрова.



«Все знают, что это Григор», – сказал Зверев.



Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер самым симпатичным теннисистом считает француза Жереми Шарди, а экс третья ракетка мира Милош Раонич отметил внешний вид 37-летнего представителя Испании Фелисьяно Лопеса.



Сам Григор на аналогичный вопрос рассмеялся и заявил, что не знает ответа. «Пусть решают болельщики», – заявил он.

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