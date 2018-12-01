В. Уильямс получит медаль университета Вандербильта

Предприниматель и писатель, теннисистка Винус Уильямс получит 9 мая 2019 года престижную медаль Nichols-Chancellor университета Вандербильта (США), где выступит с речью перед выпускниками и их семьями, сообщает сайт учебного заведения.

Медаль Nichols-Chancellor является одной из самых высоких наград в университете, которую получают люди, определяющие XXI век и демонстрирующие лучшие качества человеческого духа.

Пятикратная победительница Уимблдонского турнира и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка Уильямс — давний сторонник гендерного равенства. Она была среди тех, кто успешно боролся за равные призовые мужчинам и женщинам на Уимблдоне.

Уильямс принадлежат модная компания EleVen и компании по дизайну интерьера V Starr Interiors.

Уильямс получила степень бакалавра в области делового администрирования университета штата Индиана в 2015 году. Уильямс является соавтором книги «Come to Win: бизнес-лидеры, художники, врачи и другие провидцы» о том, как спорт может помочь профессиональному росту.