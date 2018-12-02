Кербер: победа на Уимблдоне с детства была заветной мечтой

Немка Анжелика Кербер прокомментировала удачно сложившийся 2018 год.



«Победа в Сиднее и успех на Australian Open дали мне большую уверенность на весь сезон. Победа на Уимблдоне с детства была заветной мечтой. Этот трофей стал самым большим моментом в карьере. Что касается сезона в целом, то 2018 год получился действительно удачным», — цитирует Кербер официальный сайт WTA.



В минувшем сезоне 30-летняя немка провела 69 матчей, в 50 из которых ей удалось победить. На счету теннисистки два завоёванных трофея — в Сиднее и на Уимблдоне. В решающем матче травяного мэйджора Анжелика в двух партиях обыграла представительницу США Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

В данный момент Кербер — вторая ракетка мира.