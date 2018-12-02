Халеп: было тяжело вернуться после поражения на US Open, но мне удалось

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп прокомментировала завершившийся сезон.



«Потрясающий сезон. Было много плохих моментов и много хороших, однако это всё эмоции, и этих эмоций в 2018 году было очень и очень много. Теперь же, оглядываясь назад, нужно делать правильные выводы и выносить из таких результатов только положительные моменты.



Уступив в финале Открытого чемпионата Австралии, было тяжело вернуться сильнее, но мне удалось. Я снова заиграла хорошо и сумела выиграть первый мейджор. Сейчас я первая ракетка мира, и это очень многое значит для меня. В частности, получаю дополнительную уверенность, и это помогает двигаться вперёд», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.

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