С. Уильямс — об освистывании в Индиан-Уэллсе: это была белая публика

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как реагировала на поведение зрителей в финале турнира в Индиан-Уэллсе в 2001 году. Уроженка Сагинау подверглась оскорблениям на расовой почве, а также была освистана.

Зрители были недовольны тем, что её сестра Винус отказалась выйти на матч с Сереной в полуфинале. Многие посчитали, что таким образом в семье Уильямс решили поберечь силы младшей сестры на финал. В итоге Серена, обыгравшая в финале бельгийку Ким Клейстерс, стала бойкотировать эти соревнования и вернулась в Индиан-Уэллс лишь в 2015 году.

«Я была подростком, а зрители меня освистывали. Это была белая публика, да и в центре города в основном все были белые. Мне же, как темнокожей женщине, было нелегко. Когда я вышла на корт, зрители начали освистывать меня. Мне удалось одержать победу, но кто захотел бы возвращаться на этот турнир после такого?

У всех своя точка зрения, но мне нужно было время подумать. Я вернулась туда в 2015 году и увидела новое поколение людей. Там были дети, которые никогда раньше не видели моей игры. Тогда я подумала: «Просто невероятно, что у меня получилась столь долгая карьера», — цитирует Уильямс Tennis World USA.