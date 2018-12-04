Директор турнира в Рио-де-Жанейро: Тим точно выиграет «Ролан Гаррос»

Директор турнира в Рио-де-Жанейро Луис Карвальо предположил, что австриец Доминик Тим будет лучшим игроком тура на грунтовом покрытии, когда завершит карьеру испанец Рафаэль Надаль.

«Тим — лучший в игре на грунте после Надаля. Это бесспорно. В этом году он выиграл больше всех матчей на грунте, у него невероятные показатели. Трудно сказать, как много титулов на „Ролан Гаррос“ он возьмёт, но он точно выиграет этот турнир. Ему будет сложно сделать это, пока выступает Рафа, но когда Надаль завершит карьеру, Тим будет главным фаворитом на победу на „Ролан Гаррос“.

По-моему, выиграть «Ролан Гаррос» тяжелее всего. Требуется немало физических и эмоциональных сил. На грунте розыгрыши и матчи длиннее, чем на других покрытиях.

Следить за Домиником интересно. Надеюсь, он победит в Париже в 2019 году", — цитирует Карвальо Tennis World USA.