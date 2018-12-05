Директор Australian Open: я на связи с Надалем, он набирает форму

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили оценил состав участников турнира, который пройдёт в Мельбурне с 14 до 27 января 2019 года.

«Нас ждёт увлекательное время, и мы готовы приветствовать невероятно сильный состав участников Australian Open 2019 года.

Всегда приятно видеть действующих чемпионов. Каролина Возняцки в 2018 году выиграла свой первый турнир «Большого шлема» и будет стремиться начать 2019 год как можно лучше. Конечно, у Роджера Федерера особенные воспоминания о Мельбурне, где он побеждал 6 раз. Такое раньше удавалось только Новаку Джоковичу и Рою Эмерсону.

В женской сетке мы увидим ряд новых чемпионок. Наоми Осака начала свой путь к славе на турнирах «Большого шлема» в Мельбурне, дойдя до четвёртого круга. В итоге она выиграла US Open. В финале Australian Open играла Симона Халеп, которая позднее выиграла «Ролан Гаррос». Наша чемпионка 2016 года — Анжелика Кербер — победила на Уимблдоне.

После невероятного выступления в концовке сезона Новак Джокович будет уверен в себе. Он любимец болельщиков в Мельбурне, ему нравятся местные условия. Также я на связи с Рафой Надалем. Он набирает форму после досрочного окончания сезона и с нетерпением ждёт старта турнира.

Кей Нисикори провёл невероятный год, как и Марин Чилич с Кевином Андерсоном. Прорыв совершили Саша Зверев, Доминик Тим и Стефанос Циципас.

Игроков ждут большие изменения в инфраструктуре Australian Open. В январе они всё увидят", — цитирует Тили официальный сайт турнира.

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