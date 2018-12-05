Хингис: Касаткина очень талантлива, через 2-3 года она может выйти на пик формы

Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах из Швейцарии Мартина Хингис оценила перспективы 21-летней Дарьи Касаткиной.



«Я прекрасно знаю Дарью Касаткину и считаю её очень талантливым игроком. У неё очень умный теннис. Она не самая крупная девушка, но достаточно мощная и атлетичная, придающая мячу классное вращение.



Думаю, ей нужно ещё два или три года, чтобы выйти на пик формы и добиваться больших побед. Кроме того я знакома с её предыдущим тренером, поэтому и её я знаю достаточно хорошо. Думаю, российскому теннису пригодилась бы ещё одна чемпионка», – заявила Хингис в эфире телепередачи «Таёт лёд» на «Матч ТВ».

Касаткина – 10-я ракетка мира. В минувшем сезоне она провела 66 матчей, из которых выиграла 42. В её активе победа на турнире «ВТБ Кубок Кремля».

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