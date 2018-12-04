Шарапова и Касаткина претендуют на звание любимой теннисистки болельщиков

Россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина попали в список претенденток на награду WTA «Любимица болельщиков». Проголосовать за свою фаворитку можно на официальном сайте организации.



Премия была учреждена в 2009 году. Первой её обладательницей стала россиянка Елена Дементьева, а год спустя победительницей голосования стала Мария Шарапова.



По итогам 2017 года любимой теннисисткой по версии болельщиков стала румынка Симона Халеп, второе место заняла полька Агнешка Радваньска, тройку замкнула Шарапова. Интересно, что с 2011 по 2016 год награда неизменно отходила Радваньской, которая в середине ноября объявила о завершении профессиональной карьеры.

Напомним, что швейцарец Роджер Федерер стал лучшим теннисистом года по версии болельщиков в 16-й раз подряд.