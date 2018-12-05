Хингис: Шарапова не молодеет, ей будет нелегко вернуться на прежний уровень

Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах из Швейцарии Мартина Хингис оценила перспективы 31-летней Марии Шараповой.



«Думаю, что только сама Мария понимает, сможет ли она вернуться на прежний уровень. С уверенностью можно сказать, что ей будет очень тяжело это сделать. Она не молодеет и вряд ли сможет играть так, как делала это в 17 лет, когда выигрывала Уимблдон.



Существует отличный пример Роджера Федерера, о котором четыре года назад говорили, что его время прошло. Тем не менее он смог изменить свой подход и теперь играет в другой теннис.



Для Марии этот путь будет тяжелее, ведь её теннис достаточно атлетичен и зависит от функционального состояния. Сможет ли она вернуть себе былую форму? Посмотрим», – заявила Хингис в эфире телепередачи «Тает лёд» на «Матч ТВ».

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