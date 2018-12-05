Бывшая первая ракетка мира Моресмо стала тренером Пуи

Бывшая первая ракетка мира Амели Моресмо стала новым тренером французского теннисиста Люка Пуи, сообщает L’Equipe.

Моресмо ранее на протяжении двух лет тренировала британца Энди Маррея. Бывшая теннисистка не работала в туре с 2016 года.

Моресмо в новом сезоне станет капитаном сборной Франции на Кубке Дэвиса. По данным источника, совмещение приведёт к конфликту интересов. Впрочем, сам Пуи ранее говорил, что не планирует принимать участие в Кубке Дэвиса после реформы турнира.

39-летняя Моресмо за свою карьеру дважды выигрывала турниры «Большого шлема». В конце 2009 года француженка объявила о завершении карьеры. В 2015 году она была введена в международный Зал славы тенниса. Пуи нынешний сезон завершил на 32-й строчке рейтинга ATP.