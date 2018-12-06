Тим завёл канал в YouTube

Австрийский теннисист, восьмая ракетка мира Доминик Тим сообщил о запуске собственного канала на сервисе YouTube.



«Сдесь я буду публиковать видео про себя и делиться своими невероятными путешествиями с теннисной ракеткой по всему мирe. Каждую неделю вы сможете увидеть новое видео с различных турниров и их закулисной жизнью», – говорится в описании канала.

Первое видео, в котором Доминик знакомит зрителей с собой, уже доступно на YouTube.



В минувшем сезоне 25-летний австриец провёл 74 матча, в 54 из которых ему удалось одержать победу. В его активе три завоёванных трофея и лучший персональный результат на турнирах «Большого шлема» – Тим вышел в финал «Ролан Гаррос», где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.