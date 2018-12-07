Кузнецова сообщила, когда возобновит усиленные тренировки

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде россиянка Светлана Кузнецова рассказала о подготовке к новому сезону.

«Дабы опередить все слухи, хочу ответить на вопрос, который больше всего беспокоит СМИ и моих неравнодушных поклонников. С большим сожалением вынуждена сообщить, что не успеваю восстановиться к началу следующего игрового сезона и быть в форме на все 100%.

Вместе с командой и докторами мы приняли непростое решение: дать организму прийти в себя после травм и затем начать интенсивные тренировки. В данное время я прохожу усиленную терапию и стараюсь поддерживать своё тело в тонусе. Спасибо большое за вашу поддержку, в скором времени я буду играть с ещё большим рвением», – написала 33-летняя Кузнецова в «Инстаграме».

Запись доступна в "инстаграме" Кузнецовой.