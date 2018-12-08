Схалкен: Федерер играет ради рекордов и статистики

Бывший профессиональный теннисист, победитель 15 турниров АТР в одиночном и парном разряде голландец Шенг Схалкен считает, что швейцарец Роджер Федерер мотивирован начать сезон 2019 года на высокой ноте, так как хочет написать ещё несколько глав своей истории.

«Думаю, что он играет ради рекордов и статистики. Недаром он приехал в Роттердам, чтобы стать старейшей первой ракеткой мира.

Долгое время мы думали, что рекорд Пита Сампраса — 14 выигранных турниров «Большого шлема» — никогда не будет побит. Спустя десять лет Федерер и Надаль побили его. Рекорды бьются очень быстро. Федерер может убежать от Надаля, выиграв 21-й мэйджор.

Это действительно возможно, но это станет рекордом. Он сделает ещё несколько попыток выиграть турнир «Большого шлема». И если он сделает это в Австралии или на Уимблдоне, он остановится. Для мотивации Федереру не нужен Надаль, его любовь к игре — самая сильная мотивация», — приводит слова Схалкена AD.