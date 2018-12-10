Шарапова: после многочисленных побед психологически сложно проигрывать

Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заявила, что ей сложно привыкнуть к поражениям. Шарапова в 2018 году вернулась в профессиональный спорт после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Шарапова пропустила почти полтора года. В 2018 году россиянка выиграла турнир в Тяньцзине (Китай).

«После того, как ты почувствовала вкус победы, привыкла к тому, что регулярно доходишь до заключительных стадий турнира, проигрывать тяжело психологически. Это профессиональный вызов для спортсмена, сложно опуститься ниже.

Сложно думать, что всё в порядке, когда ты доходишь лишь до третьего – четвёртого круга. Когда ты уже познал вкус победы, тяжело проигрывать соперницам, которых ты раньше уверенно обыгрывала», — цитирует Шарапову Tennis World USA.