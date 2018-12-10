Марина Эракович сообщила об уходе из тенниса в стиле «Реальной любви»

Новозеландская теннисистка Марина Эракович оригинальным способом объявила о завершении игровой карьеры.

30-летняя спортсменка, которая из-за травмы не выходила на корт с конца 2017 года, провела параллель со знаменитой сценой из фильма «Реальная любовь», где главный персонаж признаётся в любви с помощью карточек.

«Привет! Я хочу сделать важное объявление. Да-да, всё правильно. Я не выхожу замуж и не беременна. Но я заканчиваю с теннисом. Спасибо за вашу поддержку все эти годы. Нет, реально спасибо», — написано на карточках, которые показывает Эракович во время видео.

Бывшая 39-я ракетка мира является победительницей одного одиночного и восьми парных турниров WTA.

Видео доступно в «инстаграме» Эракович.