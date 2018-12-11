Шарапова рассказала, чем ей нравится игра Федерера

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, чем её привлекает игра третьей ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.



«Меня поражает, как Роджер всегда сохраняет хладнокровие и как он играет в самых различных ситуациях. Он прекрасно играет по ситуации, знает, где находится его соперник и как следует играть в том или ином случае. Его удары очень классные и вариативные – на это очень приятно смотреть», – цитирует Шарапову Tennis World USA.



Ранее 31-летняя россиянка заявляла, что примером для неё является испанец Рафаэль Надаль.

В 2018 году Шарапова не выиграла ни одного турнира. В мировом рейтинге WTA от 10 декабря уроженка Нягани занимает 29-е место.