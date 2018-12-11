Маррею не нравятся тактические туалетные и медицинские перерывы в теннисе

Британский теннисист Энди Маррей предложил изменить регламент матчей, чтобы игроки не злоупотребляли паузами в своих личных целях.

«Если игрок хочет взять перерыв, то его соперник автоматически забирает следующий гейм на своей подаче. Поэтому, когда они возобновляют матч, он всегда будет продолжаться на подаче того, кто брал перерыв. При таком условии игроки будут вызывать доктора только тогда, когда он нужен на самом деле.

Если игрок намерен уйти с корта или сделать паузу, соперник во время этого перерыва получает право пообщаться с тренером. Так уменьшится преимущество, которое получит первый игрок из-за нарушенного ритма. На телевидении это предложение одобрят, ведь им будет что обсудить во время паузы», — написал Маррей в «Инстаграме».