Бурмакин: всё больше людей в нашей холодной стране узнают о пляжном теннисе

Россиянин Никита Бурмакин, занимающий первое место в рейтинге теннисистов-пляжников, рад, что ему удалось достичь такого успеха.

«Это великолепное чувство. Сбылась мечта. Игроку из холодной России было очень трудно возглавить рейтинг в пляжном теннисе.

Уверен, для российского спорта это шаг вперёд. Теперь всё больше людей в нашей холодной стране знают, что пляжный теннис существует. Все российские игроки видят, что можно добиваться высоких результатов, даже если проводить большую часть года в зале.

Я получаю много сообщений из разных стран. Игроки говорят, что вдохновлены моим примером. Они видят, что необязательно быть итальянцем, чтобы побеждать (из 12 первых игроков рейтинга 10 человек представляют Италию. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, мои результаты помогут молодым теннисистам по всему миру больше тренироваться и верить в свои успехи», — цитирует Бурмакина официальный сайт ITF.