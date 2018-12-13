Медведев проиграл Симону в финале выставочного турнира во Франции

Российский теннисист Даниил Медведев в финале выставочного турнира Open de Caen во Франции в трёх партиях проиграл хозяину кортов Жилю Симону со счётом 3:6, 6:3, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.



Уроженец Москвы 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.



На старте соревнований Медведев обыграл представителя Франции Грегуара Баррера со счётом 7:6, 6:1, а в полуфинале оказался сильнее испанца Роберто Баутиста-Агута — 6:4, 6:4.



Победительницей женских соревнований стала украинская теннисистка Элина Свитолина. В финале она в трёх сетах обыграла Александру Саснович из Беларуси со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Медведев победил Баутиста-Агута в полуфинале выставочного турнира во Франции