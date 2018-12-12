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Медведев победил Баутиста-Агута в полуфинале выставочного турнира во Франции

Медведев победил Баутиста-Агута в полуфинале выставочного турнира во Франции
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал выставочного турнира Open de Caen, который проходит во Франции. В полуфинале уроженец Москвы в двух партиях обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Даниил 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и двойной ошибки, а также 1 брейк.

В финале соревнований Медведев поспорит с французом Жилем Симоном, который победил соотечественника Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:4.

Победительницей женских соревнований стала украинская теннисистка Элина Свитолина. В финале она в трёх сетах обыграла Александру Саснович из Беларуси со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Медведев вышел в полуфинал выставочного турнира во Франции
Свитолина победила Саснович в финале выставочного турнира во Франции
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