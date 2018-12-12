Медведев победил Баутиста-Агута в полуфинале выставочного турнира во Франции

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал выставочного турнира Open de Caen, который проходит во Франции. В полуфинале уроженец Москвы в двух партиях обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.



Даниил 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и двойной ошибки, а также 1 брейк.



В финале соревнований Медведев поспорит с французом Жилем Симоном, который победил соотечественника Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:4.



Победительницей женских соревнований стала украинская теннисистка Элина Свитолина. В финале она в трёх сетах обыграла Александру Саснович из Беларуси со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Медведев вышел в полуфинал выставочного турнира во Франции