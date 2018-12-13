Родина добыла волевую победу над Зиданшек и вышла в полуфинал турнира в Дубае

Российская теннисистка Евгения Родина (4) вышла в 1/2 финала соревнований категории ITF в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 100 тыс. В трёх партиях она оказалась сильнее представительницы Словении Тамары Зиданшек (8) – 4:6, 7:5, 7:5.

Стоит отметить, что Зиданшек дважды подавала на матч, но россиянка, оформив брейки вернулась в игру в каждой из партий.



Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету Родиной 1 эйс, 6 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15 имевшихся. Её соперница отметилась 1 подачей навылет, 3 двойными ошибками и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 13.



За выход в финальный матч Евгения поборется со второй ракеткой турнира из Словакии Викторией Кужмовой.